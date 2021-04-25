МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Авиасообщение с Турцией может быть восстановлено с августа, сообщила Lenta.Ru со ссылкой на данные портала «Турпром».

Как объяснило издание, после стабилизации ситуации с COVID-19 нужно выждать некоторое время, чтобы убедиться в безопасности обстановки.

Уточняется, что если исходить из текущего положения, улучшение займет время. Авиасообщение может восстановиться нескоро. Одно из подтверждений этому — исключение Турции авиакомпанией S7 из июньского графика полетов.

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