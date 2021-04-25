2021-04-25T05:52:00+03:00
2021-04-25T07:24:37+03:00
2021-04-25T05:52:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210425/833536026.html
Названы возможные сроки восстановления авиасообщения с Турцией
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Авиасообщение с Турцией может быть восстановлено с августа, сообщила Lenta.Ru со ссылкой на данные портала «Турпром». Как объяснило издание, после стабилизации ситуации с COVID-19... ПРАЙМ, 25.04.2021
пандемия коронавируса, турция, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83334/12/833341283.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83334/12/833341283.jpg
https://1prime.ru/images/83334/12/833341282.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83334/12/833341282.jpg
https://1prime.ru/images/83334/12/833341270.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83334/12/833341270.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Авиасообщение с Турцией может быть восстановлено с августа, сообщила Lenta.Ru со ссылкой на данные портала «Турпром».
Как объяснило издание, после стабилизации ситуации с COVID-19 нужно выждать некоторое время, чтобы убедиться в безопасности обстановки.
Уточняется, что если исходить из текущего положения, улучшение займет время. Авиасообщение может восстановиться нескоро. Одно из подтверждений этому — исключение Турции авиакомпанией S7 из июньского графика полетов.
Ранее сообщалось, что в Ростуризме ищут способ дешево вывезти россиян из Турции