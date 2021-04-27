МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Работодателям разъяснили порядок оплаты труда, выхода сотрудников на работу и продления отпусков в майские праздники, сообщила Lenta.Ru со ссылкой на опубликованный Минтрудом документ.

Отмечается, что сокращение количества рабочих дней не является основанием для снижения зарплаты. Сотрудникам, на которых распространяется указ, необходимо заплатить в соответствии с трудовым договором. Как если бы эти дни были отработаны. Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями

Если сотрудник на сдельной оплате, за в нерабочие дни ему выплачивают вознаграждение, его размер определяется внутренним нормативным актом.

Сообщается, что численность работников, находящихся в организации в нерабочие дни, работодатель устанавливает самостоятельно.

Если в дни, объявленные нерабочими, сотрудник в отпуске, то отпуск не продлевают на период нерабочих дней.

"Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается", — сказано в документе.

Ранее Голикова призвала выплатить зарплаты перед майскими праздниками.

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