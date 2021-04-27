МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Резких шагов по донастройке налогового режима в нефтегазовом секторе в 2021 году не планируется, вопрос о включении высоковязкой и сверхвязкой нефти в периметр налога на дополнительный доход (НДД) будет прорабатываться, заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. ОПЕК видит позитивные сигналы относительно перспектив нефтяной отрасли

"Мы будем мониторить ситуацию в течение 2021 года, каких-то резких шагов по донастройке налогового режима в нефтегазовом секторе в 2021 году мы не планируем", — сказал Сазанов на Национальном нефтегазовом форуме, отвечая на вопрос о планах по дальнейшим изменениям налогообложения в нефтяной отрасли, а также донастройке НДД для сверхвязкой нефти.

"В части сверхвязких нефтей, действительно, к нам поступил ряд обращений от субъектов РФ, от Татарстана, от республики Коми. Мы будем прорабатывать режим НДД для сверхвязких нефтей", — добавил он. Сазанов при этом отметил, что, вероятно, отдельная группа НДД для высоковязкой и сверхвязкой нефти разрабатываться не будет. "Скорее всего, присоединим ее в третьей группе… будем максимально ужиматься в те группы, которые сейчас уже созданы в НДД", — пояснил он.

"В любом случае, поскольку сейчас действует сделка ОПЕК+, есть ограничения по добыче, Минфин будет исходить из того, что режим НДД для сверхвязкой нефти может появиться не раньше 2024 года", — заключил Сазанов.