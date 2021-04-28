МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. С идеей зачислять в высшие учебные заведения только тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, согласен лишь каждый 11-й россиянин, пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Эксперты рассказали о необходимости третьей дозы вакцины от COVID

Три четверти, 75%, экономически активных россиян выступают против того, чтобы принимать в вузы только тех, кто вакцинировался от CoVID-19. По их мнению, прививка — это добровольная процедура, поэтому дискриминировать тех, кто от нее отказывается, незаконно. Причины отказа, как уточнили респонденты, могут быть различными — например, наличие противопоказаний к каким-либо вакцинам.

При этом 9% выразили согласие с такой идеей. По их словам, нужно достичь коллективного иммунитета во избежание распространения вируса. Жесткие меры чаще поддерживают мужчины (11% против 8% среди женщин), а также молодежь до 24 лет (12%).

В то же время 16% россиян затруднились однозначно определить свое отношение к идее.

С соответствующей инициативой 20 апреля выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он выразил сожаление тем, что россияне недостаточно активно стремятся вакцинироваться.

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