МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. После сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) может оставаться до 65% от этого мусора, говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Целесообразность развития мусоросжигания в России", которое имеется в распоряжении агентства. В России утвердили дорожную карту по развитию системы утилизации отходов

"Мусоросжигательные заводы (МСЗ) не уничтожают ТКО полностью: в процессе сжигания образуются так называемые "вторичные" отходы, в том числе I–III классов опасности, которые, по расчетам Института экологии НИУ ВШЭ, могут составлять до 65% от массы уничтожаемых ТКО (твердых коммунальных отходов)", — говорится в исследовании.

Как показали расчеты Института экологии НИУ ВШЭ, при сжигании 1 тонны остатков отходов после сортировки образуется 510 килограммов шлака, 51 килограмм золы, 30 килограммов сорбента (извести, активированного угля) и 21,4 килограмма вредных примесей от очистки дымовых газов – всего 612,4 килограммов "вторичных отходов" или 61,2%. При глубокой очистке ТКО эта величина может возрасти до 65%.

В документе также отмечается, что планируемое масштабное строительство мусоросжигательных заводов на территории России позволит утилизировать не более 15-18% отходов страны, что не поможет в достижении целей нацпроекта "Экология".

Ранее компания "РТ-Инвест" заявляла о планах по строительству 25 мусоросжигательных заводов в дополнение к 5 заводам, которые уже строятся в Подмосковье и Татарстане.

"Мы в своем докладе не привязывались к "РТ-Инвесту", исследовали проблему мусоросжигания в целом. Когда мы говорим про это количество мусоросжигательных заводов и связываем это с национальными целями, то даже такой проект, если такие заводы построить, а мы видим, что это недешевое удовольствие, то это от 15% до 18% отходов, которые уйдут с рынка, не более того", — сказал директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

По мнению собеседника агентства, финансирование сжигание мусора будет оттягивать на себя ресурсы, которые могли бы быть направлены на развитие перерабатывающих производств. Согласно иерархии обращения с отходами, прописанной в государственной политике, мусоросжигание, как способ обращения с отходами, находится на предпоследнем месте по эффективности, перед полигонами.

Как уточнил Моргунов, пока РСО сводится к установке двух контейнеров, и это нельзя признать полноценным раздельным сбором. Переход на экономику замкнутого цикла увеличит рост ВВП на 30%

"Нужна активная позиция государства для того, чтобы стимулировать не производство вторичных ресурсов, а спрос на вторичные ресурсы. Мусоросжигание точно не решает ни первую проблему (снижения количества отходов — ред.), ни стимулирует другие виды обращения с отходами, такие как раздельный сбор", — уточнил Моргунов.

Он пояснил, что мусоросжигательные заводы не заинтересованы в качественном разделении отходов и отборе полезных фракций. По его словам, пластик, который является наиболее ценным сырьем, хорошо горит, а остатки от сортировки (сырые тряпки, пищевые отходы) горят плохо. Поэтому сжигатель мусора не заинтересован в извлечении ценных хорошо горящих фракций.

"Если же все удалят, то есть хорошо отсортируют, то придется использовать банальный газ, чтобы оставшееся сгорело", — уточнил Моргунов.

Согласно докладу, объем образования отходов в стране к 2030 году составит 100 миллионов тонн. Авторы закладывали ежегодное увеличение количества отходов на 3%. При этом 30 мусоросжигательных заводов с параметрами, которые заявлял "РТ-Инвест", смогут утилизировать 17,9 миллиона тонн. Однако, от самого сжигания также остаются шлаки и зола. Как отмечается в части "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС), которая опубликована "РТ-Инвест", 37% отходов придется выводить на полигоны после сжигания.

В докладе также обращается внимание, что во время сжигания ТКО в окружающую среду попадают отходящие газы, летучая зола, шлаки, отходы газоочистки, сточные воды и осадки сточных вод. При этом ТКО относится к малоопасным отходам, а зола и шлаки, которые образуются после сжигания, к более опасным.

Моргунов также отметил, что это дотационный бизнес, мусоросжигательные заводы — не самоокупаемые.

"Если мы говорим про "РТ-Инвест", то из тех документов, которые они предоставляют, из них очевидно, что за сжигание отходов должны будут заплатить все, а "РТ-Инвест" получит только прибыль", — сказал Моргунов.

Он также отметил, что компания планирует получить инвестиции от ВЭБа, 100% которого принадлежат государству.

Согласно данным, которые приводятся в исследовании, для строительства 25 новых МСЗ потребуется еще 1,3 триллиона рублей. То есть уже в среднем по 52 миллиарда рублей на каждый, что сопоставимо, например, с расходами на обеспечение надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя 48 миллиардов рублей.

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