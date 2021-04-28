МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян в дипмиссии, формируется, скоро он будет опубликован, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее в интервью РИА Новости Лавров сообщил, что Москва не будет огульно записывать в "недружественные" любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составляемый сейчас список может быть со временем пересмотрен. МИД России заявил об ответных мерах из-за высылки дипломатов из Чехии

"Список формируется, я бы не стал забегать вперед, дело недолгое, скоро он появится, вы все узнаете", — сказал министр в ходе пресс-конференции, комментируя вопрос, входят ли в список Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и могут ли быть включены Великобритания, Канада, Украина, Австралия.

Он подчеркнул, что причиной для такого шага Москвы послужили неадекватные действия других стран в отношении деятельности российских дипмиссий.

"Мы привлекли внимание к тому, что если кто-то хочет устанавливать паритет, то паритет будет распространяться и на деятельность по найму в нашей стране граждан России, физических лиц, граждан третьих стран", — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что в конце 2019 года Вашингтон проинформировал российскую сторону о правилах работы российских дипломатов в США, в соответствии с которыми предельный срок пребывания российских дипломатов будет три года. Лавров сообщил, что в России есть база для аналога SWIFT

"На вопрос, почему и как это соотносится с обязательствами США по Венским конвенциям о дипломатических сношениях. Нам сказали: Венские конвенции сами по себе, а у нас, у американцев, такая практика — наши дипломаты служат около трех лет за границей, поэтому вы будете делать то же самое", — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Россия в этой связи предупреждала США о том, что Москва перенесет свою практику в отношении деятельности зарубежных миссии в России. Практика Москвы заключается в том, что российская сторона практически не нанимает иностранцев на работу в дипмиссиях, добавил министр. Псаки допустила расширение санкций по "Северному потоку 2"

США войдут в список "недружественных стран", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как вы понимаете, и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют Соединенные Штаты Америки. Остальные государства, их названия вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано, а соответствующий список появится", – уточнила Захарова.

Ранее США ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

На следующий день МИД РФ объявил об ответных мерах, среди которых — соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, закрытие на бессрочной основе въезда в РФ восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США, а также предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Глава американской дипмиссии выехал в Вашингтон 22 апреля.

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