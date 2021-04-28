КАЗАНЬ, 28 апр — ПРАЙМ. Россия и Казахстан практически восстановили торгово-экономические отношения до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса, и намерены наращивать товарооборот в дальнейшем. Соответствующее заявление сделали премьеры двух стран Михаил Мишустин и Аскар Мамин в ходе встречи в Казани.

"Торгово-экономическое сотрудничество развивается достаточно хорошими темпами, мы продолжаем работу над восстановлением товарооборота. У нас имеются хорошие возможности и в промышленности, и в АПК, и в возобновляемой энергетике", — сказал Мишустин в начале переговоров с казахстанским коллегой. Нацбанк Казахстана вновь сохранил базовую ставку на уровне 9% годовых

Он отметил, что документы, которые подписываются в среду в Казани, имеют очень важное значение для двусторонних отношений и готовились несколько месяцев. В частности, Мишустин обратил внимание на комплексные программы торгово-экономического сотрудничества двух стран до 2025 года.

Со своей стороны Мамин также заявил, что "уровень товарооборота вернулся к допандемийному периоду, когда мы еще не объявляли локдаун".

"То есть речь идет о восстановлении торгово-экономического сотрудничества в 2021 году. Я уверен, что эту динамику мы сможем сохранить и нарастить", — подчеркнул премьер Казахстана.

Помимо этого, Россия и Казахстан подписали программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы.

Церемония подписания совместных документов прошла в присутствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. ВВП Казахстана упал почти на 3%

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между РФПИ, Фондом Инвестиционного Развития Казахстана и суверенным фондом ОАЭ "Мубадала" по вопросам совместного инвестирования проектов в Казахстане и меморандум между АО "Росгеология", Международным финансовым центром "Астана", АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" и АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" о сотрудничестве в сфере создания Евразийской биржи юниорных компаний в рамках Международного финансового центра "Астана".

Помимо этого подписаны меморандум между АО "Росгеология" и АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" о сотрудничестве в сфере геологического изучения недр по всем видам минерального сырья, а также "дорожная карта" между ПАО "Татнефть" и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по реализации проекта "Производство бутадиена и производных в Республике Казахстан", рамочный договор между ПАО "Татнефть" и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по вопросам создания и управления проектной компанией на базе товарищества с ограниченной ответственностью "Бутадиен".

Подписаны также соглашение о намерениях между ПАО "Татнефть" и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по реализации проектов в области совместной деятельности по геологоразведке и разработке месторождений углеводородов на территории Республики Казахстан.

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