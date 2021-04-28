Европа назвала условия для налаживания отношений с Россией
БРЮССЕЛЬ, 28 апр — ПРАЙМ. Европа "оставит открытым" каналы связи с РФ, несмотря на разногласия, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
"Мы хотим сказать о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России. <…> Мы готовы по возможности и улучшать наши отношения с российскими властями, если они проявят настоящую открытость, будут соблюдать наши ценности, наши принципы", — сказал Боррел на сессии Европарламента.
Как считает глава евродипломатии, общение с РФ нужно выстраивать на трех "ключевых понятиях". Сдерживании, противодействии и взаимодействии.
По словам Борреля, Россия "усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации".
Дипломат призвал Евросоюз готовиться к непростым ситуациям.
Отключение от SWIFT
Помимо этого, Боррель признал невозможность отключения РФ от SWIFT, сообщило агентство.
"SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции", сказал он.
"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2"
Боррель также высказался о проекте "Северный поток 2".
"Северный поток" — это противоречивая тема. Еврокомиссия уже заявляла, что данный проект не служит разнообразию источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, у Европы нет инструментов принимать решение по судьбе этого частной организации", — сказал Боррель.
Он добавил, что Европа будет требовать прозрачной работы газопровода, с адекватным уровнем контроля и "без дискриминаций".
Вопросы внешней политики остаются зоной принятия решений Евросоюза, отметил Боррель.
Уточняется, что у РФ осложнились отношения с рядом стран ЕС после того, как власти Чехии обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе оружия в Врбетице. Взрывы случились в 2014 году.
На этом фоне Боррель призвал власти РФ не осуществлять деятельность, подрывающую стабильность и безопасность в Европе.
Москва считает заявления Праги голословными.
Ранее в Евросоюзе призвали отключить Россию от SWIFT и остановить "Северный поток 2"
https://1prime.ru/state_regulation/20210428/833567044.html