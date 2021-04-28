БРЮССЕЛЬ, 28 апр — ПРАЙМ. Европа "оставит открытым" каналы связи с РФ, несмотря на разногласия, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Эксперт рассказал о российской альтернативе SWIFT

УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

"Мы хотим сказать о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России. <…> Мы готовы по возможности и улучшать наши отношения с российскими властями, если они проявят настоящую открытость, будут соблюдать наши ценности, наши принципы", — сказал Боррел на сессии Европарламента.

Как считает глава евродипломатии, общение с РФ нужно выстраивать на трех "ключевых понятиях". Сдерживании, противодействии и взаимодействии.

По словам Борреля, Россия "усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации".

Дипломат призвал Евросоюз готовиться к непростым ситуациям.

Отключение от SWIFT

Помимо этого, Боррель признал невозможность отключения РФ от SWIFT, сообщило агентство.

"SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции", сказал он.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2"

Боррель также высказался о проекте "Северный поток 2".

"Северный поток" — это противоречивая тема. Еврокомиссия уже заявляла, что данный проект не служит разнообразию источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, у Европы нет инструментов принимать решение по судьбе этого частной организации", — сказал Боррель. Новак назвал сроки окончания строительства "Северного потока 2"

Он добавил, что Европа будет требовать прозрачной работы газопровода, с адекватным уровнем контроля и "без дискриминаций".

Вопросы внешней политики остаются зоной принятия решений Евросоюза, отметил Боррель.

Уточняется, что у РФ осложнились отношения с рядом стран ЕС после того, как власти Чехии обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам на складе оружия в Врбетице. Взрывы случились в 2014 году.

На этом фоне Боррель призвал власти РФ не осуществлять деятельность, подрывающую стабильность и безопасность в Европе.

Москва считает заявления Праги голословными.

Ранее в Евросоюзе призвали отключить Россию от SWIFT и остановить "Северный поток 2"