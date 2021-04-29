МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Популярность специального налогового режима для самозанятых в России стремительно растет, однако есть факторы, которые удерживают некоторых предпринимателей от перехода на уплату налога на профессиональный доход (НПД), говорится в материалах совместного исследования онлайн-сервиса услуг YouDo.com и Бизнес-платформы ОНФ, с которыми ознакомились РИА Новости. У самозанятых россиян возникли проблемы в судах

"В качестве основных плюсов в официальном оформлении статуса налогоплательщика респонденты назвали возможность работать легально с юридическими лицами, прозрачность деятельности, низкую налоговую ставку, а также повышенное доверие со стороны заказчиков. Минусами же, по мнению опрошенных, являются обязанность уплаты налогов, отсутствие социального пакета и отчислений в пенсионный фонд. Среди неявных проблем были названы отказ банков кредитовать самозанятых и затрата времени на оформление отношений с контрагентами", — говорится в документе.

В исследовании приняли участие 2860 респондентов из всех регионов России. 53% участников заявили, что не регистрируют свою рабочую деятельность, 32% — являются самозанятыми, 10% — индивидуальными предпринимателями, а 5% имеют другой статус (ООО, АО).

"Число официально подтвердивших свой налоговый статус самозанятых активно растет, это показывает статистика — за прошлый год их количество увеличилось в 4 раза, и на данный момент составляет более 2 миллионов человек. А по разным данным, потенциальных самозанятых в стране — от 15 до 20 миллионов человек", — заявил РИА Новости сооснователь сервиса YouDo Денис Кутергин. По его словам, лишь 12% участников, не имеющих официального статуса, ответили утвердительно на вопрос о готовности к регистрации. 43% оказались не готовы вставать на учет, а остальные 45% затруднились дать однозначный ответ.

Респонденты, не захотевшие регистрировать свою рабочую деятельность, в качестве причин указали отсутствие гражданства РФ, отсутствие постоянного дохода и потока клиентов, недоверие к государственным органам и нежелание разбираться в вопросе. Среди причин, которые потенциально могут побудить выйти из тени, 37% опрошенных назвали льготы и дополнительные преимущества, а также необходимость при заключении контрактов (23%) и отчисления в пенсионные фонды (15%). Но нашлись и те, кого бы никакие льготы не заставили оформить статус ИП или самозанятого — таких 37%.

"Этот налоговый режим способен кардинально изменить рынок труда, прежде всего, оцифровав значительное число персонала, который сейчас находится в серой зоне или имеет нелегальную занятость", — сказал Кутергин. Но для этого предприниматели должны получить более широкий доступ к социальным льготам, комплексным мерам поддержки, программам обучения, и появлялось больше возможностей для увеличения числа заказов.

Налог на профессиональный доход был запущен с 2019 года в четырех пилотных регионах России, а в 2020 году – распространен на всю территорию страны. Этот режим позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.

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