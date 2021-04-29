МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Более 60% россиян собираются провести длинные майские выходные дома, ещё почти 40% поедут путешествовать по российским городам, показало исследование сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости. Регулятор разъяснил порядок работы банков в нерабочие майские дни

В нем приняли участие более 6 тысяч респондентов из всех регионов страны.

"37% опрошенных указали, что планируют отправиться в путешествие по России в период майских праздников. 1% респондентов запланировали поездку в другую страну, а 62% участников исследования проведут длительные выходные дома", — показало исследование.

Из тех, кто планирует отправиться в поездку по России, 21% указали, что поедут в Москву или Московскую область. Ещё 16% запланировали путешествие в Сочи, а 15% — в Санкт-Петербург. В Крым собираются 11% респондентов, 8% жителей России планируют поездку в Казань, а еще по 4% опрошенных проведут выходные в Нижнем Новгороде и Калининграде.

Кроме того, исследователи выяснили, как путешественники будут добираться до места назначения. Большинство жителей России (40%) выбрали автомобиль. Еще 23% поедут в выбранный город на поезде или электричке, а 15% — на автобусе. 14% опрошенных указали, что полетят в путешествие на самолете. В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что будут комбинировать несколько видов транспорта.

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