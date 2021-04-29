БРЮССЕЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Европарламент призывает Евросоюз запустить режим санкций за коррупционные преступления и включить в них "российских олигархов", а также пресечь действие в некоторых европейских странах программ по выдаче "золотых паспортов", говорится в резолюции ЕП, согласованной по итогам дебатов на апрельской пленарной сессии.

Решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран ЕС. В Германии считают необходимым довести "Северный поток 2" до конца

Европарламент, в частности, призывает ЕС и государства-члены "в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека учредить европейский антикоррупционный санкционный режим". По мнению евродепутатов, государства ЕС не должны более быть "гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения".

В парламенте подчеркнули, что "такие страны, как Кипр, Болгария, Мальта должны отказаться от программ "золотых паспортов".

В проекте резолюции также содержится призыв, в случае "военного вмешательства России на Украине активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены".

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Крупнейшая фракция Европарламента поддержала отключение России от SWIFT

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны.

По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.

Помимо этого, Европарламент настаивает на отключении РФ от SWIFT в случае "агрессии против Украины".

Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

"Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого нарушения международных прав и норм будет серьезной: настаивает, что в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа в ЕС должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", — говорится в проекте резолюции. Путин высказался о спекуляциях вокруг "Северного потока 2"

Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Как заявил в среду в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений, база для создания аналога платежной системы SWIFT есть.

Европарламент призвал также снизить зависимость ЕС от российских энергоресурсов и остановить проект "Северный поток 2".

"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток 2", — говорится в документе.

Читайте также: