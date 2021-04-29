МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США собирается ввести запрет на ментоловые сигареты и сигары с любым ароматизатором, говорится в заявлении агентства.

Сообщается, что FDA планирует разработать новые стандарты для табачных изделий в течение следующего года, чтобы запретить сигареты с ментолом, а также сигары с любыми ароматизаторами. Согласно информации из пресс-релиза, решение агентства основано на результатах ряда научных исследований, которые доказывают, что новые меры позволят существенно "оздоровить" население США.

FDA ссылается на данные исследований, согласно которым ментол и другие ароматизаторы "увеличивают привлекательность процесса курения и способствуют более быстрой выработке вредной привычки и, в последствии, зависимости, особенно среди молодежи". Эксперт объяснил, как отличить поддельные сигареты

"Ментол маскирует неприятный вкус и резкость табачных изделий, делая процесс курения более приятным. Табачные изделия с ментолом также могут способствовать более быстрому привыканию, и от них труднее отказаться из-за усиления действия никотина", — говорится в пресс-релизе.

Результаты другого исследования показывают, что запрет на сигареты с ментолом в США приведет к отказу от курения около 923 тысяч курильщиков. Также некоторые исследователи отмечают, что новые меры могут предотвратить по меньшей мере 630 тысяч смертей.

Ранее сообщалось, что 29 апреля FDA должно было вынести решение в ответ на петицию по вопросу о том, запрещать ли сигареты с ментолом. Также решался вопрос о том, стоит ли вводить запрет на сигареты с ментолом или ввести обязательное требование по снижению уровня никотина в сигаретах, или принять сразу обе меры.

Отмечалось, что на реализацию обеих мер могут уйти годы, причем власти могут столкнуться с юридическими проблемами.

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