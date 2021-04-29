ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Госдепартамент США осуждает увольнение руководства "Нафтогаза Украины", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. В "Нафтогазе Украины" прокомментировали кадровые перестановки

"Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями, которые украинский кабинет министров предпринял в вопросах регулирования, чтобы уволить совет директоров и сменить руководство лидирующей энергетической компании Украины. Этот просчитанный шаг с использованием процедурной лакуны привел к изгнанию уважаемых экспертов из советов директоров ряда принадлежащих государству предприятий", — сказал Прайс на брифинге.

"Это показывает неуважение к честным и прозрачным практикам управления корпорациями и усложняет давние усилия по реформе украинского энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата. К сожалению, эти действия — лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой. Мы продолжаем поддерживать Украину … но лидеры Украины должны сделать то, что от них зависит", — сказал Прайс.

Помимо этого, сообщается, что министр правительства Украины Олег Немчинов заявил, что Кабинет министров Украины не нарушал процедур при увольнении Коболева.

Ранее в четверг пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что экс-глава компании Андрей Коболев намерен обжаловать свое увольнение.

"Сейчас многие обсуждают, нарушил ли кабинет министров Украины свои полномочия при увольнении предыдущего председателя правления НАК "Нафтогаз" в части корпоративной культуры? Да, у нас есть рекомендации ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — ред.). В ситуации с НАК "Нафтогаз" убытки и невыполнение планов по росту добычи газа — факт нашей реальности. В такой ситуации правительство не имело права на бездействие. Кабинет министров Украины придерживался процедуры", — написал Немчинов в своем Telegram-канале.

Кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.