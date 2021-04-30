МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. У тех работников, которые оформили отпуск на рабочие дни между майскими праздниками, с 4 по 7 мая, впоследствии объявленные указом президента Владимира Путина нерабочими, есть различные варианты действий, в зависимости от ряда обстоятельств. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова. Россияне выбирают необычные туры на майские праздники

Она уточнила, что возможность отмены отпуска главным образом зависит от того, по графику он или вне графика.

Если отпуск вне графика, он еще не оформлен и не оплачен, отзыв заявления – это совершенно простая процедура. Однако решение в любом случае зависит от работодателя.

"Если отпуск был вне графика, то есть человек попросил отпуск, писал заявление, он имеет право его отозвать. Алгоритм следующий: работник пишет новое заявление, в котором просит не направлять его в отпуск и указывает причину. Работодатель имеет право издать приказ об отмене этого отпуска, который уже был зафиксирован. Если выплата уже была осуществлена, то выплаченные денежные средства будут учтены в следующем расчетном периоде, то есть в следующую заработную плату сумма будет перерассчитана бухгалтером. Если работодатель против, работник вправе обратиться в суд", – пояснила Ерошенкова.

Другая ситуация — если отпуск очередной, то есть идет по графику.

"В Трудовом кодексе график отпусков оформляется в декабре, мы свои "хотелки" озвучиваем работодателю, график утверждается на целый год. В одних компаниях он формальный, в других люди уходят в отпуск строго по графику. Есть выходные или нет выходных, период был согласован и утвержден как отпуск. Работодатель может пойти навстречу работнику, который попросит отменить очередной отпуск по графику, но в этом случае у него гораздо больше законных причин отказать", – сказала Ольга Ерошенкова.

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