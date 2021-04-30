МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. В случае, если между Москвой и НАТО разразится вооруженный конфликт, например, вокруг Прибалтики, вряд ли стоит рассчитывать, что Германия примет участие в военном подавлении России, считает публицист Вольфганг Мюнхау. Свое мнение он изложил в статье для газеты Handelsblatt. Мировые военные расходы приближаются к двум триллионам долларов

По его мнению, конфликтной зоной сможет стать "Сувалкский коридор" — участок литовско-польского приграничья протяженностью около ста километров, самый короткий путь для соединения отрезанной от основной части России Калининградской области с Белоруссией, которая поддерживает с Москвой союзнические отношения.

По словам Мюнхау, наивно полагать, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности, по которой нападение на одну из стран считается нападением на весь альянс, вступит в действие мгновенно.

"Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику", — отметил эксперт.

Он сослался на президента бундестага Франка-Вальтера Штайнмайера, заявившего, что Германия "должна" России газопровод "Северный поток — 2", чтобы "искупить свои грехи времен Второй мировой войны" и назвавшего маневры НАТО в Сувалкском коридоре бряцанием оружием.

"Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме", — подчеркнул Мюнхау.

По мнению автора, Европа и ФРГ в частности попадают в "зависимость" от Москвы.

"Чем больше Германия и другие страны ЕС будут зависеть от российского газа и российских вакцин, тем меньше они будут готовы вступать в конфронтацию с Россией. Думаю, мы уже давно перешагнули рубеж, когда это было возможно политически", — считает он.

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