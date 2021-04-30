ПЕКИН, 30 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле замедлился до 51,1 пункта против 51,9 в марте, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР. Китайцев призвали рожать назло США

Показатель апреля оказался значительно хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали снижение индекса, но лишь до 51,8 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий составил 51,7 против 52,7 в марте, PMI средних предприятий упал до 50,3 пункта, что на 1,3 процентных пункта ниже, чем в прошлом месяце; при этом PMI малых предприятий за месяц вырос на 0,4 процентных пункта, составив 50,8 пункта.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства снизился на 1,7 процентных пункта по сравнению с мартом и составил 52,2 пункта, индекс новых заказов также значительно снизился с прошлого месяца, достигнув отметки в 52,0, что свидетельствует о некотором падении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в апреле незначительно снизился на 0,1 процентных пункта – до 48,3, это указывает на сокращение запасов основных видов сырья промышленного сектора. Индекс занятости упал на 0,5 процентных пункта по сравнению с мартом и составил 49,6 пункта, это указывает на снижение тенденции к увеличению набора рабочей силы предприятиями обрабатывающей промышленности.

Тем временем индекс поставок сырья в апреле по сравнению с мартом упал на 1,3 пункта – до 48,7, индекс опустился ниже порогового значения в 50 пунктов, что указывает на замедление сроков поставок сырья.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в апреле замедлился после резкого роста месяцем ранее и остановился на отметке в 54,9 пункта, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.

За месяц PMI сферы услуг сократился на 1,4 пункта, с 56,3 в марте, хотя эксперты прогнозировали падение показателя лишь до 56,1 пункта.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

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