Опубликована экономическая статистика Китая за апрель
ПЕКИН, 30 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле замедлился до 51,1 пункта против 51,9 в марте, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.
Показатель апреля оказался значительно хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали снижение индекса, но лишь до 51,8 пункта.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
Поясняется, что PMI крупных предприятий составил 51,7 против 52,7 в марте, PMI средних предприятий упал до 50,3 пункта, что на 1,3 процентных пункта ниже, чем в прошлом месяце; при этом PMI малых предприятий за месяц вырос на 0,4 процентных пункта, составив 50,8 пункта.
Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства снизился на 1,7 процентных пункта по сравнению с мартом и составил 52,2 пункта, индекс новых заказов также значительно снизился с прошлого месяца, достигнув отметки в 52,0, что свидетельствует о некотором падении спроса на промышленном рынке.
Индекс сырьевых запасов в апреле незначительно снизился на 0,1 процентных пункта – до 48,3, это указывает на сокращение запасов основных видов сырья промышленного сектора. Индекс занятости упал на 0,5 процентных пункта по сравнению с мартом и составил 49,6 пункта, это указывает на снижение тенденции к увеличению набора рабочей силы предприятиями обрабатывающей промышленности.
Тем временем индекс поставок сырья в апреле по сравнению с мартом упал на 1,3 пункта – до 48,7, индекс опустился ниже порогового значения в 50 пунктов, что указывает на замедление сроков поставок сырья.
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в апреле замедлился после резкого роста месяцем ранее и остановился на отметке в 54,9 пункта, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.
За месяц PMI сферы услуг сократился на 1,4 пункта, с 56,3 в марте, хотя эксперты прогнозировали падение показателя лишь до 56,1 пункта.
Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
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