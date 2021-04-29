ПЕКИН, 29 апр – ПРАЙМ. Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход — 5B", CZ-5) с основным модулем будущей китайской орбитальной станции в четверг стартовала с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. SpaceX получила контракт по доставке астронавтов на Луну

Трансляцию запуска вело Центральное телевидение КНР. По состоянию на 11.35 (6.35 мск) все этапы вывода модуля на орбиту шли в штатном режиме.

Модуль уже вышел на заданную орбиту. Запуск признан успешным.

Основной модуль станции, который получил название "Тяньхэ", длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра — в настоящий момент самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

Китайская орбитальная станция получила название "Тяньгун" ("Небесный дворец).

Станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру будет располагаться основной отсек, с двух сторон к нему будут пристыкованы экспериментальные отсеки "Вэньтянь" и "Мэнтянь" весом более 20 тонн каждый, их планируется вывести на орбиту в 2022 году. На станции одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов) или шесть человек во время смены экипажа на протяжении 10 дней.

Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для пилотируемых и грузовых кораблей.

Ранее заместитель главного конструктора станции Чжу Гуанчэнь говорил, что если предыдущие китайские орбитальные лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" были похожи на квартиру с одной спальней, то новая станция уже будет больше походить на квартиру с тремя спальнями, гостиной, столовой и кладовкой.

Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, ее миссия должна завершиться в 2038 году.

Официальный запуск станции запланирован на 2023 год.

Для доставки на станцию космонавтов планируется использовать ракету-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", он вмещает трех членов экипажа, корабль можно использовать и в спасательных операциях. Ракету-носитель "Чанчжэн-7" и грузовой корабль "Тяньчжоу" планируется использовать для транспортировки грузов, топлива и инструментов.

Согласно плану, после запуска основного модуля станции будет осуществлен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", ракета-носитель уже доставлена на космодром "Цзюцюань". Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" были доставлены также на космодром "Цзюцюань" в середине апреля.

Программа Китая по освоению космоса стартовала 8 октября 1956 года. В апреле 1970 года КНР вывела на орбиту первый искусственный спутник земли "Дунфанхун-1" ("Алеет Восток-1"). Первый полет в космос китайского космонавта состоялся на пилотируемом космическом аппарате "Шэньчжоу-5" в октябре 2003 года. Первый выход китайского космонавта в открытый космос произошел в конце сентября 2008 года в ходе миссии корабля "Шэньчжоу-6". Первая китайская женщина-космонавт — 33-летняя майор китайских ВВС Лю Ян — побывала в космосе в 2012 году на борту корабля "Шэньчжоу-9".

Ранее на орбите работали две китайские обитаемые космические лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2".

Станция "Тянгун-1" была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям "Тянгун-1" была аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. За время ее существования "Тянгун-1" посетило три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна, в апреле 2018 года станция вернулась в атмосферу Земли, большая часть обломков сгорела при входе в атмосфере.

Лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляла 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны. "Тяньгун-2" провела на орбите более 1000 дней, хотя первоначально планировалось, что ее выведут с орбиты через два года эксплуатации. В июле 2019 года "Тяньгун —2" вернулась в атмосферу Земли, часть ее обломков упала в южной части Тихого океана.

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