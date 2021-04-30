МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Россияне за два года стали больше интересоваться возможностью подработки на майских праздниках, а работодатели теперь чаще предлагают неполную занятость в это время, говорится в исследовании "Авито Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне выбирают необычные туры на майские праздники

Аналитический центр сервиса проанализировал статистику по вакансиям, где указана занятость "неполный день" или "свободный график", за апрель 2019 года и 2021 года. Прошлый год был исключен для объективности сравнения: майские праздники 2020 года пришлись на период самоизоляции из-за коронавируса.

"Исследование показало, что за два года популярность подработок значительно возросла. В 2021 году количество соответствующих вакансий выросло почти в 3 раза (на 186%) по сравнению с 2019 годом", — отмечается в сообщении. В свою очередь активность соискателей повысилась в 2,4 раза (на 136%).

Так, число вакансий, не предполагающих опыта работы для подработки, увеличилось в 4,8 раза, а количество предложений в таких профессиях, как "Консультирование" и "Административная работа", выросло в 4,1 раза и 3,6 раза соответственно. В свою очередь активность соискателей в группах профессий "IT, интернет, телеком" и "Административная работа" за два года выросла в 5,5 раза и 5,2 раза соответственно.

Подработки стали также популярнее среди соискателей в консультировании (в 3,8 раза) и управлении персоналом (в 3,5 раза). В Екатеринбурге количество вакансий на неполный день и со свободным графиком перед майскими праздниками за два года выросло в 5,4 раза, в Омске — в 5,1 раза, в Новосибирске — в 4,1 раза. Интерес соискателей в Новокузнецке вырос в 4,7 раза, в Кемерове — в 4,2 раза, Омске — в 3,8 раза, Екатеринбурге — в 3,5 раза.

"Несмотря на то, что мы рассматривали в исследовании 2019 и 2021 годы, 2020 год, безусловно, повлиял на тенденции на рынке труда. Работодатели стали лояльнее относиться к нестандартным графикам, чаще нанимают сотрудников под конкретные задачи и проекты, а не в штат, особенно, если речь идет о нехватке рабочих рук в праздники", — сказал управляющий директор "Авито Работа" Артем Кумпель, слова которого привели в компании.

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