МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Россияне за два года стали больше интересоваться возможностью подработки на майских праздниках, а работодатели теперь чаще предлагают неполную занятость в это время, говорится в исследовании "Авито Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости. 

Виды Красной Поляны

Россияне выбирают необычные туры на майские праздники

Аналитический центр сервиса проанализировал статистику по вакансиям, где указана занятость "неполный день" или "свободный график", за апрель 2019 года и 2021 года. Прошлый год был исключен для объективности сравнения: майские праздники 2020 года пришлись на период самоизоляции из-за коронавируса.

"Исследование показало, что за два года популярность подработок значительно возросла. В 2021 году количество соответствующих вакансий выросло почти в 3 раза (на 186%) по сравнению с 2019 годом", — отмечается в сообщении. В свою очередь активность соискателей повысилась в 2,4 раза (на 136%).

Так, число вакансий, не предполагающих опыта работы для подработки, увеличилось в 4,8 раза, а количество предложений в таких профессиях, как "Консультирование" и "Административная работа", выросло в 4,1 раза и 3,6 раза соответственно. В свою очередь активность соискателей в группах профессий "IT, интернет, телеком" и "Административная работа" за два года выросла в 5,5 раза и 5,2 раза соответственно.

Подработки стали также популярнее среди соискателей в консультировании (в 3,8 раза) и управлении персоналом (в 3,5 раза). В Екатеринбурге количество вакансий на неполный день и со свободным графиком перед майскими праздниками за два года выросло в 5,4 раза, в Омске — в 5,1 раза, в Новосибирске — в 4,1 раза. Интерес соискателей в Новокузнецке вырос в 4,7 раза, в Кемерове — в 4,2 раза, Омске — в 3,8 раза, Екатеринбурге — в 3,5 раза.

"Несмотря на то, что мы рассматривали в исследовании 2019 и 2021 годы, 2020 год, безусловно, повлиял на тенденции на рынке труда. Работодатели стали лояльнее относиться к нестандартным графикам, чаще нанимают сотрудников под конкретные задачи и проекты, а не в штат, особенно, если речь идет о нехватке рабочих рук в праздники", — сказал управляющий директор "Авито Работа" Артем Кумпель, слова которого привели в компании.

Читайте также:

Эксперт дала совет тем, кто оформил отпуск на период с 4 по 7 мая