МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. За последний год работодатели в России стали в три раза чаще предлагать вакансии с комбинированным форматом занятости, а интерес россиян к частичной удаленке вырос на 64%. Об этом RT рассказали специалисты сервисов по подбору персонала. Россияне хотят перейти на гибридный режим работы

Эксперты связывают наблюдаемую динамику с последствиями пандемии коронавируса и временным введением ограничительных мер в стране, за время действия которых работодатели успели наладить процессы взаимодействия с персоналом в новом формате.

Гибридный график работы позволяет сотрудникам получать больше свободного времени, а компаниям — экономить на производственных затратах. В этих условиях, как считают аналитики, популярность такой формы занятости в России продолжит расти.

Генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова отметила, что на фоне действия карантинных ограничений за последний год работодатели успели наладить процессы взаимодействия с персоналом в новом формате.

"Как показывают последние исследования, перевод на частичную удаленку никак не сказался на производительности труда. К тому же компании смогли оптимизировать затраты на аренду помещений и организацию рабочих мест. Офисы зачастую переформатируют в формат коворкинга, где сотрудники встречаются для обмена идеями и обсуждения проектов, но текущие задачи вполне могут выполнять дома за компьютером", — сказала эксперт.

Заметный рост показателей фиксируют и специалисты сервиса SuperJob. Как рассказали в компании, число соискателей, претендующих на удаленную или комбинированную работу, удвоилось по сравнению с докризисными значениями апреля 2019 года.

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