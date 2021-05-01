МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. С 1 мая в России кондукторов, контролеров и водителей начнут штрафовать за высадку детей без билетов. Также ужесточаются правила дорожного движения для автомобилистов. О том, что еще изменится в жизни россиян в мае, читайте в материале агентства "Прайм".

Штрафы для контролеров

С 1 мая вводятся штрафы для кондукторов, контролеров и водителей, высаживающих из общественного транспорта за безбилетный проезд детей до 16 лет, едущих без сопровождения взрослых. Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей к 9 Мая

Согласно закону, штраф составит от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

Запрет высаживать детей-безбилетников вступил в силу в марте, однако санкции за его нарушение до сих пор прописаны не были.

Двойной тест на COVID

Россияне, вернувшиеся из-за рубежа после 1 мая, будут обязаны сдать тест на коронавирус методом ПЦР в течение пяти дней после приезда.

При этом интервал между первым и вторым исследованием на COVID должен составлять не менее суток. Эта мера призвана предупредить распространение коронавирусной инфекции — в ряде стран речь идет уже о третьей волне.

Изменения в ПДД

Штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути вырастет до 5 тысяч рублей. В России в мае вступают в силу ограничения для продавцов обуви

Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3-6 месяцев. За повторное нарушение права автомобилиста могут изъять на 1 год.

Получение налогового вычета

С середины мая в России упростят оформление налоговых вычетов. Сделать это можно будет без визита в налоговую. Нужно только заполнить заявление на сайте ФНС.

Также сокращаются сроки камеральной проверки с трех месяцев до одного. А деньги на счет налогоплательщик получит не через месяц, как раньше, а через 15 дней.

Дольщики под защитой

Расширяется список случаев, когда находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки начнут передавать в аренду без проведения торгов. В России в мае "отпустят" цены на сахар

С 1 мая правило будет действовать в случае, если земля необходима для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, а также при принятии арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника.

Будут затронуты случаи передачи участка Фонду защиты дольщиков, если он принял на себя обязательства застройщика по завершению строительства домов или по выплате компенсаций.