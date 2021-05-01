БРЮССЕЛЬ, 1 мая — ПРАЙМ. Соглашение о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией, которое создано в результате непростых переговоров в сжатые сроки, вступает в силу 1 мая. В Европе обсуждают создание фонда для смягчения проблем, вызванных Brexit

Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства в нем. В марте прошлого года стороны начали переговоры о соглашении, которое должно было определить, как они будут сотрудничать, в том числе, в торговле. Между ними возникал целый ряд разногласий, однако сделку удалось заключить всего за несколько дней до "часа икс".

После самого Brexit в отношениях страны и союза мало что изменилось, поскольку на Британию продолжали распространятся нормы ЕС, это касалось и торговли. Однако такой переходный период действовал только до 31 декабря 2020 года. Соглашение о торговле и сотрудничестве было достигнуто всего за несколько дней до окончания этого периода.

Если бы этой договорённости не было, отношения страны и союза резко перешли бы в новую фазу, что вызвало бы массу различных проблем.

Поскольку соглашение нельзя было окончательно согласовать во всех институтах власти ЕС всего за несколько дней до Нового года, было решено применять его на предварительной основе. Изначально установленный срок такого временного применения соглашения был продлён до 30 апреля, чтобы позволить завершить его ратификацию. Евросоюз впритык успел закончить все процедуры: Европарламент ратифицировал документ во вторник, 27 апреля (решение было оглашено среду), в четверг его окончательно одобрил Совет ЕС, в пятницу оно было опубликовано в Официальном журнале Евросоюза. Совет ЕС ранее заявил, что договор вступит в силу в срок — 1 мая.

Все необходимые процедуры по ратификации соглашения в Великобритании завершились задолго до его окончательного утверждения структурами власти ЕС.

ТОРГОВЛЯ

В соответствии с условиями соглашения, Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот. Кроме того, соглашение охватывает такие сферы, как энергетика, изменения климата, рыболовство. Также соглашение предусматривает сотрудничество ЕС и Великобритании в науке, инновациях, ядерной безопасности. Европарламент ратифицировал торговый договор ЕС и Великобритании

При этом в Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что соглашение не может дать Великобритании всех выгод в торговле с союзом, которые страна имела, будучи членом ЕС.

К примеру, было необходимо введение проверок товаров на границах. Однако ранее Британия отложила введение пограничных проверок на ряд товаров из ЕС, чтобы дать компаниям больше времени для подготовки в связи с пандемией коронавируса. На 1 октября отложено введение проверок для продукции животного происхождения, определенных побочных продуктов животного происхождения и для продуктов высокого риска неживотного происхождения. Декларации безопасности и защиты для импортных товаров на границе будут требовать с 1 января 2022 года. С марта 2022 года в пунктах пограничного контроля будут проходить проверки живых животных, растений и растительных продуктов с низким уровнем риска.

Оценить все последствия Brexit пока трудно, однако цифры уже говорят об очень серьезном сокращении торговых потоков между ЕС и Соединённым Королевством, констатировала ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард.

По данным Евростата, за январь-февраль текущего года экспорт Евросоюза в Британию снизился в годовом исчислении примерно на 20%, а импорт — на 47%. При этом Великобритания входит в тройку крупнейших торговых партнёров союза вместе с Китаем и США.

БУДУЩЕЕ

Реализация соглашения о торговле и сотрудничестве Великобритании и Евросоюза может вызвать новые трудности в отношениях страны и союза, заявил глава комитета Европарламента по международным делам Дэвид МакАллистер. В Великобритании улучшили оценку падения ВВП страны в 2020 году

Он отметил, что имплементация соглашения потребует "значительного набора мер, каждая из которых может вызвать дополнительные проблемы", как, например, это случилось с реализацией протокола по Северной Ирландии в рамках Brexit.

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что ЕП будет внимательно следить за выполнением соглашения о торговле и сотрудничестве с Британией и не допустит отступления правительства страны от взятых на себя обязательств.

МакАллистер отметил также, что на протяжении лет, если не десятилетий, сторонам придётся разбираться с последствиями Brexit.

Кроме того, соглашение о торговле и сотрудничестве — хорошая основа для дальнейших отношений, однако оно не являются всеобъемлющим, например, оно не покрывает сферу международных отношений, безопасности и обороны, напомнил МакАллистер.

Читайте также:

Более двух тысяч британских финансистов переехали во Францию из-за Brexit