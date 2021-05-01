БРЮССЕЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. ЕС оставляет за собой право на ответные меры после решения России о санкциях, говорится в совместном заявлении глав трех европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Банкир оценил возможность США отключить Россию от SWIFT

"ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", — указывается в документе.

ЕС также считает, что санкции против европейских представителей со стороны России неприемлемы, не имеют под собой основания и направлены против всего Евросоюза.

"Мы самым категоричным образом осуждаем принятое сегодня российскими властями решение запретить восьми представителям Европейского союза въезд на территорию РФ… Это неприемлемый шаг, который не оправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания. Он направлен против всего ЕС, а не только тех людей, которых это затронуло", — указывается в заявлении.

Кроме того, в ЕС назвали запрет на въезд в РФ чиновников Евросоюза "продолжением конфронтационной политики" Москвы. "Это решение ярко демонстрирует, что Россия выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы исправить негативную траекторию в наших двусторонних отношениях", — подчеркивается в документе.

В ЕС также подчеркнули, что "оставляют за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей".

В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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