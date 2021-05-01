МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. В Совете Федерации предложили ужесточить наказание за выплату "серой" зарплаты, пишут "Известия". Россияне все чаще отказываются от "черной" зарплаты

С соответствующей инициативой выступил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов. Он предложил ужесточить уголовное наказание за выплату зарплат без надлежащего оформления — ответственность должна наступать независимо от суммы, сейчас порог составляет от 100 тысяч рублей и выше. Как утверждают законодатели, более 10 триллионов рублей заработных плат идет "мимо кассы". По оценкам экспертов, в "теневую" занятость вовлечено порядка 25 миллионов человек — это 32,5% экономически активного населения страны. А из-за "серых" зарплат, по некоторым подсчетам, российский бюджет недополучает порядка 3 триллионов рублей доходов, что почти равно 3% ВВП.

Идею ужесточения ответственности за "серые" зарплаты уже раскритиковали в "Опоре России" — общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. Там указали, что для вывода бизнеса из тени следует вводить налоговые послабления, а не ужесточать уголовное наказание.

Скептически к предложению отнеслись и в Госдуме. Как отметил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, борьбу с "серыми" зарплатами в России следует решать, анализируя причины, почему работодателю выгоднее платить "в конверте".

Эксперты указывают и на то, что сейчас не самое подходящее время для излишней суровости. Бизнес после пандемии с трудом держится на плаву, и зарплаты "в конвертах" для многих — способ выжить и сохранить рабочие места. А ужесточения обернутся лишь дополнительной потерей рабочих мест, которых в пандемию и так не прибавилось, считают они.

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