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Блумберг: президентство Байдена сделало богатейших американцев ещё богаче
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Состояние богатейших граждан США за первые 100 дней президенства Джо Байдена выросло на 195 миллиардов долларов, пишет агентство Bloomberg. Джозеф Байден официально вступил в... ПРАЙМ, 02.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Состояние богатейших граждан США за первые 100 дней президенства Джо Байдена выросло на 195 миллиардов долларов, пишет агентство Bloomberg.
Джозеф Байден официально вступил в дожность резидента США 20 января. Одним из первых достижений нового президента стало согласование и выделение рекордных средств на стимулирование американской экономики в размере 1,9 триллиона долларов. Эти средства включали в себя и выплаты ряду граждан, однако главными бенефициарами мер поддержки стали богатые игроки на фондовом рынке: индексы S&P 500 и Dow Jones выросли более чем на 10%.
Кроме того, на фоне пандемии коронавируса выросла активность людей в интернете, способствовавшая росту технологических компаий, таких как Amazon и Facebook. Это также стало драйвером роста всего фондового рынка.
Сейчас совокупное состояние 100 самых богатых американцев достигло 2,9 триллиона долларов, что больше, чем совокупное состояние 50% населения США, которое оценивается в 2,5 триллиона долларов.