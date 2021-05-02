МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Состояние богатейших граждан США за первые 100 дней президенства Джо Байдена выросло на 195 миллиардов долларов, пишет агентство Bloomberg. Тиньков назвал тройку будущих богатейших россиян

Джозеф Байден официально вступил в дожность резидента США 20 января. Одним из первых достижений нового президента стало согласование и выделение рекордных средств на стимулирование американской экономики в размере 1,9 триллиона долларов. Эти средства включали в себя и выплаты ряду граждан, однако главными бенефициарами мер поддержки стали богатые игроки на фондовом рынке: индексы S&P 500 и Dow Jones выросли более чем на 10%.

Кроме того, на фоне пандемии коронавируса выросла активность людей в интернете, способствовавшая росту технологических компаий, таких как Amazon и Facebook. Это также стало драйвером роста всего фондового рынка.

Сейчас совокупное состояние 100 самых богатых американцев достигло 2,9 триллиона долларов, что больше, чем совокупное состояние 50% населения США, которое оценивается в 2,5 триллиона долларов.