МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Самым богатым человеком в Российской Федерации оказался владелец и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин, отмечается в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В настоящий момент состояние Потанина насчитывает 32 миллиарда долларов. Отмечается, что с начала текущего 2021 года он потерял 622 миллиона долларов, а заработал — чуть более двух миллиардов.

На второй строчке богачей России в международном рейтинге разместился основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 28,4 миллиарда долларов.

Единственной женщиной в этом списке стала основательница и глава интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. С начала 2021 года она заработала 443 миллиона долларов. Всего же ее состояние оценивается в 9,53 миллиарда.

Как сообщило ранее агентство РИА Новости, совокупное состояние миллиардеров из России за январь-апрель этого года выросло на 27,94 миллиарда долларов.