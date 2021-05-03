МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети от шести до 18 лет. Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца года

Об этом говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить <…> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад — до 1 сентября 2021 года", — отмечатся в документе.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков, комментируя Послание Путина, заявил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в августе получат свыше 17 миллионов российских семей, которые воспитывают детей школьного возраста.

Никаких справок людям собирать не придется: достаточно заявления. Его можно подать на портале Госуслуг.