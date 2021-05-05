МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Правительство России приняло дополнительные меры по укреплению бюджетной дисциплины, сообщает пресс-служба кабмина. Выплаты семьям с детьми и беременным произведут до 17 августа

"Госорганам, которые не успевают своевременно заключить соглашения о субсидиях с поставщиками работ, товаров и услуг, придётся возвращать бюджетные средства в резервный фонд. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по новым правилам все документы должны быть подписаны до 1 июля текущего года. Норма распространяется на субсидии, которые предоставляются юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

"Постановление также обязывает тех, кто получает бюджетные средства, фиксировать в договорах предельные сроки приёмки товаров, работ или услуг, а также предельные сроки их оплаты", — добавляется в сообщении.

Это, как полагают в кабмине, позволит повысить бюджетную дисциплину, обеспечит рациональное расходование средств, в том числе за счёт их перераспределения на более актуальные расходы.