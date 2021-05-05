ФРАНКФУРТ, 5 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Евросоюз в среду планирует представить законопроект об ограничении деятельности субсидируемых государством иностранных компаний в Европе. Возможно, это позволит регуляторам принять серьезные меры против крупных китайских компаний примерно так же, как Европа взялась за американских транснациональных гигантов, например Apple Inc. и Amazon.com Inc.

Этот законопроект стал очередным признаком меняющегося отношения Европы к Китаю, крупнейшему партнеру ЕС по торговле товарами и ключевому рынку для европейских экспортеров. И хотя, как ожидается, в новых правилах речь не будет идти конкретно о Китае, аналитики считают, что главной мишенью станут большие китайские компании. Европа столкнулась с рекордным ростом цен на газ

Если новые правила будут утверждены правительствами 27 стран ЕС и Европарламентом, влиятельные антимонопольные регуляторы европейского блока получат новые полномочия: запрещать иностранным компаниям делать приобретения в Европе или получать госконтракты, если признано, что эти компании пользовались правительственными субсидиями. Если компании не выполнят требований ЕС, им будут грозить крупные штрафы.

"Это довольно агрессивный инструмент, – заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер, выступая на саммите WSJ CEO Council во вторник. – Он необходим, чтобы обеспечить достаточный сдерживающий эффект".

Новые правила помогут смягчить растущие опасения Европы насчет того, что китайский бизнес, пользуясь господдержкой, может нечестно конкурировать за границей, делая демпинговые заявки на открытых конкурсах и предлагая сверхвыгодные условия приобретений. Боррель прокомментировал российские санкции против чиновников Евросоюза

"Проблема в том, что Китай не играет по правилам Всемирной торговой организации. Он пользуется всеми преимуществами, но не хочет сталкиваться с неудобствами", – указал Ульрих Акерманн, управляющий директор по внешней торговле в Союзе машиностроителей Германии – отраслевой организации сектора, обеспечивающего около 1,4 млн рабочих мест.

В отличие от США, ЕС не хочет разрывать связь отдельных сегментов своей экономики с Китаем. Вместо этого он надеется заставить Китай играть по международным правилам, одновременно с этим укрепляя экономические связи.

"ЕС склоняется к мнению, что Китай может и будет меняться, поскольку альтернатива слишком страшна, – указывает Ноа Баркин, аналитик Rhodium Group в Берлине. – По сути, это означает, что те тесные экономические отношения с Китаем, которые выстроила Европа, весьма уязвимы".

Жесткий подход Европы к отношениям с Китаем до последнего времени был немыслим. Он также отражает политические изменения в ЕС, который постепенно переходит от экономического либерализма к протекционизму, отчасти вследствие выхода Великобритании из ЕС, считает аналитик Merics Франсуа Шими.

Принять новое законодательство будет непросто. Его окончательный текст станет результатом компромисса между Еврокомиссией, исполнительным органом блока, национальными правительствами и Европарламентом, причем на поиск этого компромисса может уйти не один год.

И хотя законопроект поддерживают крупнейшие страны блока, Франция и Германия, некоторые правительства, возможно, не захотят ввязываться в борьбу между ЕС и Китаем, считают аналитики. Лоббисты, вероятно, будут жаловаться, что эти правила еще сильнее усложнят и бюрократизируют регулирование в регионе, где бизнес и так уже сталкивается с высоким уровнем бюрократии.

Немецкое машиностроительное лобби поддерживает борьбу с иностранными субсидиями в Европе, однако предпочло бы более простой инструмент, чем тот, что предложил ЕС, указывает Акерманн.

Остается неизвестным, насколько активно будут применяться эти правила в случае их принятия. Аналитики указывают, что регуляторы, возможно, хотят принудить Китай к некоторым изменениям, что делает агрессивное применение этих правил излишним.

И хотя глобальные влияние Китая продолжает расти, его инвестиции в Европу все еще невелики по сравнению с инвестициями США. Согласно европейскому статистическому агентству, прямые инвестиции американских инвесторов в ЕС оцениваются примерно в 2 трлн евро, превосходя китайские инвестиции примерно в восемь раз.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Европе предсказали потребительский бум