ЛОНДОН, 6 мая — ПРАЙМ. Великобритания направит к острову Джерси (коронное владение Британии в проливе Ла-Манш) два патрульных корабля после угроз Франции отключить электроснабжение острова в знак протеста против изменения условий рыболовства после Brexit, сообщил официальный представитель канцелярии премьера Соединенного Королевства. Торговое соглашение ЕС и Британии окончательно вступает в силу

Глава британского кабинета министров Борис Джонсон в среду вечером обсудил с властями острова возможную блокаду со стороны Франции.

"Премьер заявил о необходимости деэскалации напряженности и продолжения диалога межд властями Джерси и Франции по вопросам доступа к зонам вылова рыбы. Премьер заявил о неизменной поддержке Джерси и подчеркнул, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной. В качестве предупредительной меры Британия направит два патрульных корабля (в регион) для наблюдения за ситуацией", — сообщил представитель правительства журналистам.

Ранее министр по морским делам Франции Анник Жирарден пригрозила отключением подачи электроэнергии на Джерси, заявив, что ограничения на рыболовство для французских траулеров у побережья острова являются нарушением соглашения о Brexit.

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