2021-05-06T04:52:58+03:00
2021-05-06T04:52:58+03:00
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Британия после угроз Франции направит к острову Джерси патрульные корабли
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Великобритания направит к острову Джерси (коронное владение Британии в проливе Ла-Манш) два патрульных корабля после угроз Франции отключить электроснабжение острова в знак... ПРАЙМ, 06.05.2021
франция, великобритания, brexit, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛОНДОН, 6 мая — ПРАЙМ. Великобритания направит к острову Джерси (коронное владение Британии в проливе Ла-Манш) два патрульных корабля после угроз Франции отключить электроснабжение острова в знак протеста против изменения условий рыболовства после Brexit, сообщил официальный представитель канцелярии премьера Соединенного Королевства.
Глава британского кабинета министров Борис Джонсон в среду вечером обсудил с властями острова возможную блокаду со стороны Франции.
"Премьер заявил о необходимости деэскалации напряженности и продолжения диалога межд властями Джерси и Франции по вопросам доступа к зонам вылова рыбы. Премьер заявил о неизменной поддержке Джерси и подчеркнул, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной. В качестве предупредительной меры Британия направит два патрульных корабля (в регион) для наблюдения за ситуацией", — сообщил представитель правительства журналистам.
Ранее министр по морским делам Франции Анник Жирарден пригрозила отключением подачи электроэнергии на Джерси, заявив, что ограничения на рыболовство для французских траулеров у побережья острова являются нарушением соглашения о Brexit.
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