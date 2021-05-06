МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в марте вырос на 2,7% по сравнению с февралем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Евро дорожает к доллару на статистике из Германии

Аналитики, опрошенные агентством DailyFX, полагали, что показатель вырос в месячном выражении на 1,5%.

Показатель февраля при этом был пересмотрен до роста на 4,2% вместо первоначального роста на 3%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в отчетном месяце вырос на 12%, аналитики ждали роста на 9,6%. В Евросоюзе розничные продажи в марте выросли на 2,6% по сравнению с февралем, а в годовом исчислении — увеличились на 11,6%. Индекс деловой активности в еврозоне в апреле вырос лучше прогноза

Наиболее сильный рост продаж в годовом выражении в марте зафиксирован в Словении (+24%), Дании (+22,6%) и во Франции (+21,3%). Снижение было отмечено в Венгрии (-2,1%), Португалии (-1,1%) и на Мальте (-0,1%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в марте снизился на 1,1%, а в ЕС — на 1,2%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении увеличились в еврозоне на 25%, в Евросоюзе — на 23,6%.