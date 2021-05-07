Блинкен заявил, что США активно изучают вопрос военной помощи Украине
ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США активно изучают вопрос военной помощи Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в радиоинтервью американским государственным СМИ.
"Да, конечно, мы будем изучать любой запрос… Мы изучаем, какая дополнительная помощь будет полезна прямо сейчас, помимо уже предоставленной. Это очень активно изучается", — сказал Блинкен.
Его также спросили о возможном отключении России от международной межбанковской системы SWIFT. "Я не хочу вдаваться в обсуждение гипотетических вопросов того, что мы можем сделать в будущем", — ответил госсекретарь.
В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от системы SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.
Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
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