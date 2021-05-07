ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США активно изучают вопрос военной помощи Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в радиоинтервью американским государственным СМИ. Центробанк оценил востребованность российского аналога SWIFT

"Да, конечно, мы будем изучать любой запрос… Мы изучаем, какая дополнительная помощь будет полезна прямо сейчас, помимо уже предоставленной. Это очень активно изучается", — сказал Блинкен.

Его также спросили о возможном отключении России от международной межбанковской системы SWIFT. "Я не хочу вдаваться в обсуждение гипотетических вопросов того, что мы можем сделать в будущем", — ответил госсекретарь.

В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от системы SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.

Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

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