МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Летние корпоративы планирует четверть российских компаний, чаще всего такие мероприятия ожидаются в IT-компаниях и банках, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Аналитики узнали, сколько россиян подрабатывают в майские праздники

Исследование основывается на данных опроса, который проводился 16-23 апреля. В нем приняли участие 1 тысяча респондентов-менеджеров по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. В опросе приняли участие респонденты 245 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

"В каждой четвертой российской компании на лето запланированы корпоративные мероприятия (25%). Чаще остальных планируют корпоративный отдых компании сферы информационных технологий (31%) и банки (30%)", — говорится в сообщении по итогам опроса.

О планах провести летом корпоративные мероприятия сообщили также по 29% представителей сферы услуг, а также строительства и недвижимости, 25% респондентов из сферы продаж, 23% из сферы логистики и транспорта. Реже всех летние корпоративы планируют компании сферы производства (16%).

Оценивая комментарии, сервис делает вывод о том, что чаще всего предприятия и организации летом отмечают дни рождения компаний и профессиональные праздники. При этом самые популярные форматы летних корпоративов — выезд на природу, спортивные мероприятия и тимбилдинг.

В свою очередь 51% респондентов сообщили, что летом их компании не планируют корпоративные мероприятия, 24% затруднились с ответом. С точки зрения бюджета на летние корпоративы (опрос 16-23 апреля, 200 респондентов из 53 населенных пунктов), 38% компаний не планируют изменений расходов по сравнению с 2019 годом. В свою очередь 20% опрошенных сообщили, что траты на корпоративы увеличились, 17% — что уменьшились.

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