ПЕКИН, 7 мая — ПРАЙМ. Экспорт и импорт Китая по итогам января — апреля 2021 года показали активный рост на фоне стабильного восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. КНР останавливает активность в рамках экономического диалога с Австралией

В январе-апреле текущего года экспорт Китая вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 973,7 миллиарда долларов, а импорт — на 31,9%, до 815,79 миллиарда долларов.

Общий объем внешней торговли Китая за четыре месяца текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 38,2% и составил 1,79 триллиона долларов.

Положительное сальдо торгового оборота составило 157,9 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5% и составил 4,65 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 535 миллиардов долларов (экспорт — 2,59 триллиона долларов, импорт — 2,05 триллиона долларов).

ТОРГОВЛЯ С РОССИЕЙ

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2021 года вырос на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,2 миллиарда долларов. В Европе хотят усилить регулирование компаний с китайским финансированием

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 38,7% в годовом выражении и составил 18,19 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 7,7%, составив 22,01 миллиарда долларов.

Отдельно в апреле товарооборот России и Китая составил 10,8 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 5,13 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 5,67 миллиарда.

По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

ТОРГОВЛЯ С США

Товарооборот США и Китая по итогам первых четырех месяцев 2021 года вырос на 61,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 221,65 миллиарда долларов. NI: Байден подталкивает к союзу Россию и Китай

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые четыре месяца текущего года вырос на 60,8%, составив 161,17 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 60,48 миллиарда долларов, что на 64,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в апреле товарооборот США и Китая составил 55,99 миллиарда долларов, экспорт из Китая в США достиг отметки в 42,05 миллиарда долларов, импорт из США в КНР — 13,94 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.

ИМПОРТ НЕФТИ И ГАЗА

Китай в январе-апреле 2021 года нарастил импорт нефти на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, природного газа — на 22,4%, при этом импорт угля сократился на 28,8%.

Китай за январь-апрель этого года импортировал 179,6 миллиона тонн нефти. В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 76 миллиардов долларов, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле Китай импортировал 40,3 миллиона тонн нефти на 18,85 миллиарда долларов.

Импорт природного газа в Китай за первые четыре месяца этого года составил 39,45 миллиона тонн на сумму 13,5 миллиарда долларов (в ценовом выражении – рост на 8,4% к январю-апрелю прошлого года).

В апреле Китай импортировал 10,1 миллиона тонн природного газа на 3,23 миллиарда долларов.

Помимо этого, за первые четыре месяца 2021 года Китай импортировал 90,1 миллиона тонн угля на 6,6 миллиарда долларов (в ценовом выражении – снижение на 28,4% к январю-апрелю прошлого года).

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