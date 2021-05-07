МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. В производственной сфере в России одну из самых высоких зарплат предлагают начальнику производства в Санкт-Петербурге — до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". Аналитики узнали, сколько россиян подрабатывают в майские праздники

Начальник участка в строительной компании в Омске может получать до 175 тысяч рублей в месяц.

До 150 тысяч рублей готовы платить технологу на производстве товаров для творчества. В Екатеринбурге токарь-расточник с опытом от трех лет может зарабатывать до 140 тысяч рублей.

В Москве требуется инженер-проектировщик систем электроснабжения, ему готовы платить от 130 тысяч рублей. На такой же доход может рассчитывать электрогазосварщик в Амурской области.

От 120 тысяч рублей предлагают директору завода в Адыгее. В Новосибирске столяру-мебельщику готовы выплачивать до 120 тысяч рублей.

Всего в ходе исследования было изучено более 5 тысяч вакансий.

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