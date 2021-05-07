2021-05-07T07:11:00+03:00
2021-05-07T08:11:49+03:00
2021-05-07T07:11:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210507/833616294.html
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В производственной сфере в России одну из самых высоких зарплат предлагают начальнику производства в Санкт-Петербурге — до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на... ПРАЙМ, 07.05.2021
рынок труда, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83340/53/833405361.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83340/53/833405361.jpg
https://1prime.ru/images/83340/53/833405356.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83340/53/833405356.jpg
https://1prime.ru/images/83340/53/833405355.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83340/53/833405355.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210506/833610496.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. В производственной сфере в России одну из самых высоких зарплат предлагают начальнику производства в Санкт-Петербурге — до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Начальник участка в строительной компании в Омске может получать до 175 тысяч рублей в месяц.
До 150 тысяч рублей готовы платить технологу на производстве товаров для творчества. В Екатеринбурге токарь-расточник с опытом от трех лет может зарабатывать до 140 тысяч рублей.
В Москве требуется инженер-проектировщик систем электроснабжения, ему готовы платить от 130 тысяч рублей. На такой же доход может рассчитывать электрогазосварщик в Амурской области.
От 120 тысяч рублей предлагают директору завода в Адыгее. В Новосибирске столяру-мебельщику готовы выплачивать до 120 тысяч рублей.
Всего в ходе исследования было изучено более 5 тысяч вакансий.
Читайте также:
Названы сферы, больше всего нуждающиеся в сотрудниках в майские праздники