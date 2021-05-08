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Темпы вырубки лесов в бразильской Амазонии продолжают расти
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Темпы вырубки лесов в бразильской Амазонии продолжают увеличиваться, свидетельствуют данные Национального института космических исследований. Согласно данным онлайн платформы... ПРАЙМ, 08.05.2021
бразилия, новости, мировая экономика, экономика, сельское хозяйство, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая – ПРАЙМ. Темпы вырубки лесов в бразильской Амазонии продолжают увеличиваться, свидетельствуют данные Национального института космических исследований.
Согласно данным онлайн платформы организации, в апреле 2021 года исчез 581 квадратный километр лесов, что на 43% больше аналогичного периода прошлого года.
В марте вырубка лесов составила 368 квадратных километров, в феврале – 123 квадратных километра, в январе – 86 квадратных километров.
В конце апреля, выступая на климатическом саммите, президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал побороть незаконную вырубку лесов менее чем через 10 лет.
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