МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты заинтересованы в продвижении к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией в долгосрочной перспективе и не хотели бы доводить ситуацию до необходимости ужесточения санкций, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Вместе с тем она подчеркнула, что администрация оставляет за собой возможность применить ряд мер, если это потребуется. Источник: ЕС не будет рассматривать новые санкции против России

Псаки задали вопрос, как президент Джо Байден все же намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на "агрессивную" политику России и то, что госсекретарь Энтони Блинкен предостерег Россию от "продолжения агрессии", и нет ли здесь противоречия. Также ее попросили уточнить, вероятен ли срыв встречи, если Россия не прислушается к предупреждениям США.

"Безусловно, это и то, что говорил госсекретарь Блинкен, и это также отражает мнение президента о том, что мы продолжим защищать наши национальные интересы, заставляя российское правительство платить по счетам за действия, направленные на нанесение вреда нашему государству, суверенитету. Это также было донесено во время телефонного разговора президента с президентом Путиным всего несколько недель назад", — сказала Псаки.

Она заверила, что США хотели бы в этом отношении "более стабильной и предсказуемой ситуации". "Однако мы также, когда объявили о наших санкциях, оставили за собой в максимальной степени возможность принять еще меры, если действия того потребуют. Никто не хочет, чтобы до этого дошло, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что такие действия оправданы", — заключила она.

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