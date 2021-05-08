МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Верховный суд РФ обязал уведомлять россиян — должников о внесении их в список невыездных, сообщает "Российская газета".

Итак, судебный пристав-исполнитель, который принял решение запретить должнику выезд за пределы России, обязан уведомить об этом гражданина.

Такое разъяснение Верховный суд сделал в свежем обзоре судебной практики.

Если судебный пристав нарушит эту процедуру, то ведомство должно возместить пострадавшему россиянину убытки, с этим связанные.

Примером для такого разъяснения послужило дело гражданина Т., жителя Магнитогорска. Его осенью 2018 года остановили в аэропорту и не дали улететь в Турцию на отдых. В результате гражданин понес потери более 110 тысяч рублей:

цена путевки,



билеты на дорогу от Магнитогорска до Уфы, откуда вылетал рейс.

Буквально в тот же день раздосадованный россиянин иск к службе судебных приставов.

"Как выяснилось в ходе разбирательства: долг у человека был, сам гражданин об этом прекрасно знал. Еще в январе 2018 года судом было взыскано с гражданина Т. 154,6 тысячи рублей в пользу администрации Магнитогорска. Поскольку долг не был погашен, исполнительный лист ушел в службу судебных приставов. В таких обстоятельствах судебный пристав-исполнитель имел полное право включить должника в списки невыездных, и он это сделал. Но, как установил суд, была нарушена процедура: человека не уведомили. Из-за этого постановление пристава было признано незаконным", — пишет газета.