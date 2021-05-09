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Путин заявил о стремлении сделать Россию комфортной для мигрантов
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Россия делает все, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно, рабочих рук не хватает в целых отраслях экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой... ПРАЙМ, 09.05.2021
россия, таджикистан, мигранты, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Россия делает все, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно, рабочих рук не хватает в целых отраслях экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Безусловно, важный вопрос, Вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", — сказал Путин.
"Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", — добавил он.
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