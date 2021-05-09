МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Россия делает все, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно, рабочих рук не хватает в целых отраслях экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Мигрантов хотят пускать в Россию по аккаунту на госуслугах

"Безусловно, важный вопрос, Вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", — сказал Путин.

"Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", — добавил он.

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