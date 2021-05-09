МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Если начнется российско-украинская война, то США и НАТО будут "категорически возражать", но принимать конкретные меры по обеспечению безопасности Украины не будут, заявил американский отставной адмирал, бывший главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. Немецкий эксперт спрогнозировал реакцию ФРГ в случае войны России и НАТО

Он пояснил, что Украина не подпадает под нормы альянса, согласно которым нападение на одного из членов приравниваются к нападению на всех.

Наиболее вероятным, в представлении адмирала, театром военных действий в случае обострения станет акватория Черного моря. Россия, по его мнению, в ходе наступательных действий будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса "поверхность-поверхность" и "земля-земля", вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки, атакующие украинские военные и гражданские объекты, а также кибератаки.

Для России основная задача такого конфликта, по мнению адмирала, это нейтрализовать украинские военно-морские силы, получить полный морской контроль над северной частью Черного моря, отрезать украинские вооруженные силы от их линий снабжения и получить сухопутный коридор в Крым.

В случае такого развития событий, как прогнозирует Ставридис, Россия "разгромит" Украину. По его мнению, силы НАТО не успеют достигнуть региона боевых действий достаточно быстро, даже если захотят этого.

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