МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии опубликовало отчет разведки, где содержится оценка военной активности России в Европе. В частности, авторы документа утверждают, что происходит усиление напряженности на Балтике из-за "возвращения к политике силы". Экс-адмирал ВМС США описал возможный конфликт между Россией и Украиной

"Например, Россия показала готовность и желание применять вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе. Это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе", — говорится в тексте.

Кроме того, там отмечается, что Россия и НАТО развернули мощные и технологически продвинутые системы вооружения в граничащих с Финляндией районах, а также улучшили боеготовность и возможности своих вооруженных сил.

По мнению авторов отчета, сейчас прямое использование войск для достижения внешнеполитических целей не представляется наиболее действенным методом. Однако, как полагают в финской разведке, страны продолжают готовиться к применению силы и наращивать свой военный потенциал.

"Основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск, проводя регулярные и масштабные учения", — сказано в документе.

Также составители обзора отметили усиление российского военного присутствия в Арктике. По их мнению, в ближайшие годы она может стать тем регионом, где столкнутся интересы мировых держав.

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