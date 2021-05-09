МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Ряд категорий пенсионеров могут получать две пенсии одновременно, рассказал "Российской газете" адвокат Денис Спицын. Юристы рассказали, могут ли арестовать пенсию за долги

По общему правилу, если гражданин претендует сразу на несколько видов пенсий, ему через Пенсионный фонд оформляется наибольшая выплата из предоставленного выбора.

Предусмотрены три вида пенсий — страховая, накопительная и по государственному обеспечению. Каждый вид устанавливает различные подвиды пенсионного обеспечения — например, по старости, инвалидности, потере кормильца.

На двойную пенсию могут рассчитывать следующие категории пенсионеров:

получившие инвалидность из-за военной травмы, а также ликвидаторы техногенных катастроф — таких, как Чернобыльская, Кыштыская авария, — члены их семей, а также граждане, получившие травмы вследствие данных аварий.

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны — для них в мае 2021 года традиционно также установлена доплата к пенсии в 10 тысяч рублей.

члены семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии, либо погибшие из-за военной травмы, в том числе родственники погибших космонавтов

летчики-испытатели, космонавты, военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа.

пенсионеры, имеющие почетное звание "Житель блокадного Ленинграда".

служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.

Минтруд разработал правила начисления социальной доплаты к пенсии. Сначала назначается, например, пенсия по потере кормильца, а после достижения человеком пенсионного возраста — страховая, или социальная, если у человека не выработан стаж. В Пенсионном фонде назвали число ветеранов ВОВ

"Следует помнить, что двойная пенсия не является повышенной. Самого термина "повышенная пенсия" в действующем законодательстве не предусмотрено, существуют определенные виды социальных выплат, которые могут быть выше установленных для остальных категорий граждан. Например, пенсия у жителей Крайнего Севера больше, чем у жителей большинства других регионов", — уточнил юрист.

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