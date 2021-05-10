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В Астраханской области сухогруз сел на мель, перекрыв собой канал
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Следователи организовали проверку после того, как судно село на мель в Волго-Каспийском канале в Астраханской области и перекрыло движение, сообщает московское межрегиональное... ПРАЙМ, 10.05.2021
грузовой транспорт, транспорт, судно, канал, сухогруз, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — ПРАЙМ. Следователи организовали проверку после того, как судно село на мель в Волго-Каспийском канале в Астраханской области и перекрыло движение, сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Как ранее сообщало региональное ГУМЧС России, сухогруз "Порт Оля-4" сел на мель на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (северная часть Каспийского моря) в ночь на понедельник. Судно следовало из порта Оля в Иран, никто не пострадал. Движение судов было приостановлено.
"Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка в связи с инцидентом на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала", — говорится в сообщении. Следователи намерены установить причины и обстоятельства случившегося.
По данным спасателей, снять судно с мели планируется "после улучшения метеоусловий".
Ранее похожая ситуация случилась в Суэцком канале