РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — ПРАЙМ. Следователи организовали проверку после того, как судно село на мель в Волго-Каспийском канале в Астраханской области и перекрыло движение, сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Страховая компания судна Ever Given назвала сумму компенсации завышенной

Как ранее сообщало региональное ГУМЧС России, сухогруз "Порт Оля-4" сел на мель на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (северная часть Каспийского моря) в ночь на понедельник. Судно следовало из порта Оля в Иран, никто не пострадал. Движение судов было приостановлено.

"Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка в связи с инцидентом на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала", — говорится в сообщении. Следователи намерены установить причины и обстоятельства случившегося.

По данным спасателей, снять судно с мели планируется "после улучшения метеоусловий".

Ранее похожая ситуация случилась в Суэцком канале