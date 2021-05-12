МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Прогрессивная ставка налога на прибыль может быть введена в отдельных отраслях экономики РФ, но это не снизит привлекательность России для иностранных инвесторов,- бизнес в РФ останется высокорентабельным даже при повышении налоговой нагрузки, заявил РИА Новости адвокат и управляющий партнер компании Tax Compliance Михаил Бегунов. В России могут ввести доход, который не отберет даже суд

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду с отчетом в Госдуме, не исключил введения прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, которые ведут агрессивную политику по выводу дивидендов, процентов и роялти за рубеж.

"Данное заявление, безусловно, касается компаний, которые не инвестируют прибыль в России, а выводят дивиденды за рубеж. Однако я считаю, что данное нововведение не снизит привлекательность для иностранных инвесторов, так как бизнес в России с учетом всех налоговых нагрузок и так считается прибыльным по сравнению с другими странами", — прокомментировал Бегунов.

"Мы видим, что правительство хочет оставлять больше прибыли в России, и возможно, будет введены увеличенные ставки налога по выплате дивидендов за границу. Также не исключаю, что будет введена прогрессивная ставка по налогу на прибыль для отдельных отраслей экономики и перераспределены доли поступления налога на прибыль в пользу региональных бюджетов", — добавил эксперт.

Сейчас ставка налога на прибыль в России составляет 20%, из них 18% идет в бюджеты регионов, и только 2% — в федеральный бюджет.

В прошлом году, по оценке российского правительства, из России было выплачено в виде дивидендов, процентов и роялти 4,3 триллиона рублей, из них 27% пришлось на компании топливно-энергетического комплекса. Среди отраслей-лидеров вывода средств Мишустин назвал также металлургию, банки, ритейл и логистику.