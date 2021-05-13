МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Договоренностей о сроках и месте проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, вопрос находится в стадии обсуждения, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В США предположили, где может пройти встреча Путина и Байдена

"Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет. Эта тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле понимание о сроках и месте встречи Путина и Байдена.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.