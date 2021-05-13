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Кремль: договоренностей о дате и месте встречи Путина и Байдена пока нет
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Договоренностей о сроках и месте проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, вопрос находится в стадии обсуждения, сообщил журналистам в... ПРАЙМ, 13.05.2021
джо байден, встреча, кремль, дмитрий песков, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Договоренностей о сроках и месте проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, вопрос находится в стадии обсуждения, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет. Эта тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле понимание о сроках и месте встречи Путина и Байдена.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.