2021-05-13T13:59:45+03:00
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2021-05-13T13:59:45+03:00
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Кремль опроверг создание госкомпании по экспорту необработанной древесины
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Решений правительства или президента РФ по созданию госкомпании по экспорту необработанной древесины с Дальнего Востока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... ПРАЙМ, 13.05.2021
дмитрий песков, кремль, лес, госкомпании, древесина, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Решений правительства или президента РФ по созданию госкомпании по экспорту необработанной древесины с Дальнего Востока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее газета РБК сообщила о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность стать одним из учредителей госкомпании, которая получит роль "эксклюзивного агента" по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока.
"Я, честно говоря, не слышал о том, чтобы принимались какие-то решения на этот счет в правительстве или президентом. Никаких решений на этот счет нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, зачем нужна госкомпания по экспорту древесины, если цены на нее выросли и президент в прошлом году поручал запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины.