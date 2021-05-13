МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Решений правительства или президента РФ по созданию госкомпании по экспорту необработанной древесины с Дальнего Востока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Госкомпания по экспорту круглого леса начнет работу к концу года

Ранее газета РБК сообщила о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность стать одним из учредителей госкомпании, которая получит роль "эксклюзивного агента" по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока.

"Я, честно говоря, не слышал о том, чтобы принимались какие-то решения на этот счет в правительстве или президентом. Никаких решений на этот счет нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, зачем нужна госкомпания по экспорту древесины, если цены на нее выросли и президент в прошлом году поручал запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины.