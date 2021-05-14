МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Треть россиян считает, что смогут больше зарабатывать, если будут учиться и повышать квалификацию, а каждый седьмой считает, что для повышения зарплаты нужно больше и лучше работать, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Соискатели назвали самое неприятное при поиске работы

Исследование основывается на данных опроса, который проводился с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 358 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

"На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию, 15% — работать больше и лучше", — говорится в сообщении по итогам опроса.

В свою очередь 13% респондентов считают, что для увеличения своего рабочего дохода необходимо проявлять целеустремленность и инициативу, а 12% уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты.

"Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% — искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%", — добавляется в исследовании.

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