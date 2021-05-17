ЛОНДОН, 17 мая – ПРАЙМ. Жители Англии с понедельника получат право ходить в гости и ездить в отпуск за границу, однако снятие ограничений происходит на фоне быстрого распространения "индийского" штамма коронавируса. Сан-Марино открывает заявки для вакцинного туризма со "Спутником V"

Очередной этап снятия ограничений предусматривает снятие запрета на туристические поездки за границу, однако по возвращении из большинства стран мира жителей Британии все равно ждет обязательный карантин. Страны поделены на группы по принципу светофора. В "зеленый" список стран, по прибытию из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин, вошли всего 12 направлений, среди которых популярные у британцев Португалия и Израиль. Прибывающим из Франции, Испании, Турции, России и большинства других стран придется по-прежнему соблюдать карантин, а из стран "красного списка" — отбывать карантин в специальной гостинице за свой счет.

Свои правила действуют в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

Британцам вновь – впервые с декабря – разрешат ходить в гости. Теперь в помещении смогут собираться до шести человек или две семьи, и им даже будет разрешено обниматься. На улице разрешены собрания до 30 человек.

Количество людей на похоронах будет зависеть от места проведения церемоний, допустимое число гостей на свадьбах увеличится до 30.

Полностью откроются рестораны и пабы (до сих пор посетители могли сидеть только на террасах или во внутренних двориках), а также гостиницы, музеи, кинотеатры, бани и детские игровые центры. Турция начнет смягчать коронавирусные ограничения с понедельника

Ученикам средних школ больше не нужно будет носить маски, однако обязательное тестирование на коронавирус дважды в неделю пока сохранится. То же самое относится к студентам, которые смогут полностью вернуться к очной форме обучения.

Возобновятся групповые занятия спортом в помещениях. Жильцы домов престарелых смогут принимать по двое посетителей за раз, а также посещать близких без необходимости отбывания карантина по возвращении.

Между тем в стране стремительно распространяется штамм коронавируса B1617.2. В некоторых районах страны он уже стал доминирующим, быстро увеличивается число случаев заражения им в Лондоне. В связи с этим ряд экспертов, в том числе и из совета по науке при правительстве, призвали премьера Бориса Джонсона не торопиться со снятием ограничений. По их мнению, Британия очень быстро может "превратиться" в Индию, если распространение штамма будет продолжаться такими темпами. Правительство, впрочем, пока настаивает на том, что оснований для отмены послаблений, запланированных на 17 мая, нет.

В то же время премьер не исключил, что "индийский" штамм может повлиять на "дорожную карту" снятия ограничений: следующий этап, запланированный на 21 июня, может быть перенесен на более поздний срок.

Основная задача ученых на данный момент – установить, насколько эффективно работают против данного штамма нынешние прививки от коронавируса. На данный момент считается, что все три вакцины, применяющиеся в Великобритании – AstraZeneca, Pfizer и Moderna, – препятствуют тяжелому течению заболевания. На этой неделе, как ожидается, очередь на вакцинацию дойдет до группы 35+. Проблема, однако, заключается в том, что именно молодые люди, как правило, наиболее легкомысленно относятся к коронавирусным ограничениям и при этом ведут наиболее активный в светском плане образ жизни. И именно они пока не получили прививок, так что распространение коронавируса среди молодежи, предупреждают медики, может обернуться эпидемией за считанные дни.

Читайте также:

Число случаев COVID-19 в России выросло на 8 554