АНКАРА, 17 мая — ПРАЙМ. Объявленный в Турции полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом заканчивается в 5.00 понедельника, после чего в стране начнется контролируемое возвращение к нормальной жизни. Жители Англии смогут ходить в гости и летать в отпуск

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране самый длительный с начала пандемии локдаун — с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки в этот период были возможны только после получения разрешения от властей. Во время локдауна граждане Турции, за исключением лиц, освобожденных МВД от соблюдения комендантского часа, могли покидать свои дома только для посещения пешком ближайших к дому продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.

Как сообщил в воскресенье турецкий минздрав, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 10 512, это наименьшее значение с 1 марта, которое в шесть раз ниже максимума с начала пандемии, зафиксированного 16 апреля — 63 082 случая При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки — 394.

Как сообщило МВД Турции, ограничительные меры будут отменяться постепенно. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.

Торговые центры, рынки, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни, от этих ограничений освобождены получившие две дозы вакцины. Гражданам старше 65 лет и младше 18 лет не разрешается пользоваться городским общественным транспортом.

Ограничения комендантского часа по-прежнему не распространяются на туристов, при этом иностранцы, имеющие вид на жительство, обязаны их соблюдать.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности турецких курортов.

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