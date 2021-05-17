ПЕКИН, 17 мая — ПРАЙМ. Экономика Китая в апреле сохранила тенденцию стабильного восстановления и развития, однако фундамент для восстановления внутренней экономики все еще непрочен, появляются новые проблемы, ощущается влияние пандемии, говорится в опубликованном в понедельник докладе государственного статистического бюро КНР. Производителей зеленых товаров обвиняют в угнетении китайцев

"В апреле все ведомства всех регионов активно продвигали комплексное планирование профилактики и борьбы с эпидемией и социально-экономического развития, производство и спрос продолжили расти, а цены и занятость в целом были стабильны, национальная экономика продолжила тенденцию стабильного восстановления и развития", — говорится в отчете ведомства.

Вместе с тем подчеркивается, что ситуация с пандемией в мире по-прежнему остается довольно сложной, и восстановление мировой экономики идет крайне неравномерно, "фундамент для восстановления внутренней экономики еще непрочен, и в процессе развития возникают новые обстоятельства и новые проблемы".

Отмечается, что на следующем этапе необходимо укрепить основу для экономического восстановления и роста, поддерживать экономическую деятельности в разумных пределах, сосредоточить силы на содействии высококачественному развитию, стремиться выстроить новую модель развития и стимулировать устойчивое и здоровое социально-экономическое развитие.

ВВП Китая в первом квартале 2021 года вырос на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2021 году составят более 6%, при этом эксперты считают этот прогноз скромным и полагают, что темпы роста могут превысить 8%.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2020 года под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что стало минимальным за последние 40 лет. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 101,598 триллиона юаней (около 15,67 триллиона долларов). В первом квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19 ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после культурной революции 1976 года.

РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА

Промышленное производство в Китае в апреле 2021 года на фоне восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки выросло на 9,8% по сравнению с апрелем прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Китай грозит ответным ударом по Европе за запрет Huawei

Показатели апреля на оправдали прогнозов аналитиков, которые ожидали роста на 10%.

За первые четыре месяца 2021 года показатель вырос на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем производства в добывающей промышленности в апреле вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в обрабатывающей – на 10,3%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли также на 10,3%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в апреле 2021 года вырос на 17,7%, составив 3,31 триллиона юаней (около 515 миллиардов долларов). Китай в текущем году ждет рекордного роста товарооборота с Россией

По сравнению с "допандемийным" апрелем 2019 года показатель вырос на 8,8%. За январь-апрель текущего года объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 29,6% в годовом выражении и составил 13,84 триллиона юаней (2,15 триллиона долларов).

В городах розничные продажи в апреле выросли на 17,6%, продажи в сельской местности ускорились на 17,8%. За январь-апрель розничные продажи в городах выросли на 30,1% в годовом выражении, в сельской местности — на 26,5%.

Розничные онлайн-продажи за январь-апрель выросли на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, достигнув 3,76 триллиона юаней (584,6 миллиарда долларов).

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первого квартала 2021 года вырос на 33,9%. По итогам 2020 года показатель сократился на 3,9%, составив 39,2 триллиона юаней (около 6 триллионов долларов). При этом рост розничных онлайн-продаж составил 10,9%, достигнув 11,76 триллиона юаней (1,81 триллиона долларов).

РОСТ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ

Китай в январе-апреле 2021 года нарастил добычу нефти на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа — на 11,6%. Человечеству предрекли катастрофу из-за одного государства

За первые 4 месяца 2021 года Китай добыл 65,63 миллиона тонн нефти. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 1,9%, с аналогичным периодом 2019 года — 3,9%.

Объем переработки нефти за январь-апрель 2021 года достиг 232,1 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — 14,2%, 2019 года — 10,3%).

Отдельно в апреле объем добычи нефти в КНР составил 16,41 миллиона тонн, объем переработки — 57,9 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 3,4% и 7,5% соответственно).

За первые четыре месяца 2021 года Китай увеличил импорт нефти на 7,2% — до 179,58 миллиона тонн, отдельно в апреле показатель упал на 0,2%, объем импорта составил 40,36 миллиона тонн.

Добыча газа в Китае в январе-апреле составила 70,2 миллиарда кубометров (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост на 11,6%, с аналогичным периодом 2019 года — на 23,1%).

В апреле добыча газа в Китае составила 16,9 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 7,0%, по сравнению с апрелем 2019 года — на 22,3%.

Импорт газа за первые четыре месяца вырос на 22,4%, до 39,46 миллиона тонн. Отдельно в апреле показатель вырос на 31,4%, составив 10,15 миллиона тонн.

Китай за первые четыре месяца 2021 года нарастил производство угля до 1,29 миллиарда тонн (рост по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов — 11,1% и 12,5% соответственно).

При этом импорт угля за январь-апрель 2021 года сократился на 28,8% и составил 90,13 миллиона тонн.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

В Китае по итогам первых четырех месяцев 2021 года было создано 4,37 миллиона новых рабочих мест.

"С января по апрель 2021 года в городах и поселках городского типа Китая было создано 4,37 миллиона новых рабочих мест. Отдельно в апреле уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,1%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в марте, и на 0,9 процентных пункта ниже, чем за тот же период 2020 года", — говорится в докладе.

Уточняется, что уровень безработицы среди населения возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составляет 13,6% и 4,6% соответственно.

Согласно статистике, за отчетный период сотрудники различных предприятий по всей стране в среднем работали по 46,4 часа в неделю.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2020 года составил 5,6%, что практически совпало с ожиданиями властей в 5,5%, было создано 11,86 миллиона новых рабочих мест. Согласно официальному прогнозу, уровень городской безработицы в Китае в 2021 году составит около 5,5%, планируется создать более 11 миллионов рабочих мест.

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