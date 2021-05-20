МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Динамика инфляции в России идет по тому сценарию, который был разработан Минэкономразвития при уточнении прогноза в апреле, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.

Министерство в середине апреля представило сценарные условия социально-экономического развития РФ на ближайшие три года и уточнило прогноз по основным макроэкономическим показателям на текущий год. В соответствии с новыми оценками, инфляция в России в 2021 году составит 4,3%. Перетягивание каната. Что ждать от рынка на страшилках о росте инфляции

"У нас есть некая оценка и траектория, целевая, изменения уровня потребительских цен, чтобы понять, каким путем придем к точке в 4,3%, которые мы обозначили – декабрь к декабрю, и как это по году пройдет. Пока мы в целом идем (по этой траектории – ред.)", — сказал Решетников.

Он отметил, что свежие данные Росстата говорят о том, что ситуация стабилизируется. "С другой стороны, у нас сейчас в базе сидят самые сложные недели, когда был локдаун, когда по факту инфляция была заморожена, поэтому все равно у нас в годовом выражении чуть-чуть подрастает индекс, но в целом он идет по той траектории, что есть", — добавил он.

Решетников также добавил, что в целом ситуация с ценами постоянно отслеживается. Он напомнил, что по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова профильные министерства подготовят предложения по созданию системы прогнозирования цен на несколько недель вперед.

Накануне пресс-служба правительства сообщила, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу России до 21 мая представить в кабмин детальное описание прогнозной оценки рисков роста цен для населения и сформировать целевые значения цен на социально значимые товары, исходя из оценки колебаний мировых цен.

"У нас в поручении – прогноз. Потому что слово таргетирование в применении к ценам – вызывает вопросы. Мы пока исходим из того, что у нас есть прогноз и у нас есть инструменты, как мы на это реагируем", — сказал Решетников, отвечая на вопрос, означает ли это поручение таргетирование цен на социально значимые товары.